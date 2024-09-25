Ейси на благодійність: польський тенісист пообіцяв робити донат за кожну подачу навиліт

Польський тенісист Губерт Гуркач пообіцяв жертвувати 100 євро за кожен наступний ейс до кінця сезону.

Про це він написав у своєму X (Twitter).

"Починаючи з сьогодні й до кінця сезону, я буду жертвувати 100 євро за кожен ейс тим, хто постраждав від жахливих повеней у Польщі. Для мене спорт – це не лише змагання, а й платформа впливу", – написав Гуркач.

Губерт Гуркач – восьма ракетка світу. На його рахунку одна перемога на турнірах ATP.

Зазначимо, що від повеней у Польщі постраждали понад 57 тисяч людей. Через стихійне лихо в окремих регіонах країни оголосили надзвичайний стан.