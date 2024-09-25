Ейси на благодійність: польський тенісист пообіцяв робити донат за кожну подачу навиліт
Instagram Губерта Гуркача
Польський тенісист Губерт Гуркач пообіцяв жертвувати 100 євро за кожен наступний ейс до кінця сезону.
Про це він написав у своєму X (Twitter).
"Починаючи з сьогодні й до кінця сезону, я буду жертвувати 100 євро за кожен ейс тим, хто постраждав від жахливих повеней у Польщі. Для мене спорт – це не лише змагання, а й платформа впливу", – написав Гуркач.
Губерт Гуркач – восьма ракетка світу. На його рахунку одна перемога на турнірах ATP.
Зазначимо, що від повеней у Польщі постраждали понад 57 тисяч людей. Через стихійне лихо в окремих регіонах країни оголосили надзвичайний стан.