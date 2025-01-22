Кіз: Дуже пишаюсь бути серед півфіналісток Australian Open

Американська тенісистка Медісон Кіз прокоментувала свою перемогу над Еліною Світоліною в межах чвертьфіналу Australian Open.

Спортсменка поспілкувалась із пресслужбою змагання.

"Я дуже пишаюсь собою і тим, що я серед півфіналісток турніру. Сподіваюсь, що я зможу зробити ще один крок вперед.

Я підходжу до того моменту, коли починаю цінувати свою кар'єру такою, яка вона є. У матчі зі Світоліною я дійсно зробила все, що змогла. Це була дуже добра робота.



Ви все ще можете показувати свій найкращий теніс навіть тоді, коли наближаєтесь до 30 років. Велика кількість вікових спортсменів показують свої найкращі виступи.



Приємно бачити тут людей, з якими ти виступала ще як юніор. Це дуже приємно, я пишаюсь ними", – розповіла Кіз.