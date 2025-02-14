Збірна України дівчат до 14 років вийшла до фіналу Зимового Кубка Європи

Збірна України до 14 років

Українська збірна дівчат у віковій категорії до 14 років, посіяна під першим номером у фінальній частині зимового Кубка Європи, здобула дві перемоги та вийшла у фінал.

Про це повідомляє федерація тенісу України. Команда у складі Софії Бєлінської, Віолетти Скрип, Анни Щавинської, капітан Ольга Белінська здобула перемоги над збірними Ізраїлю та Словаччини.

Зимовий Кубок Європи U-14, дівчата

Чехія, хард (зал)

Україна – Ізраїль – 3:0

Віолетта Скрип – Даніель Блуштейн – 6:1; 6:4

Софія Бєлінська – Офір Мангард – 7:5; 7:6 (7:3)

Скрип/Щавинська – Блуштейн/Нога Бар Шалом – 5:4 (7:5); 4:1

Україна – Словаччина – 2:0

Віолетта Скрип – Ріана Русначкова – 6:3; 6:1

Софія Бєлінська – Лаура Масарикова – 6:3; 6:2

У фіналі наша команда зіграє з господарками фінального турніру, збірною Чехії, яка сьогодні перемогла Велику Британію.

Нагадаємо, що напередодні Марта Костюк не змогла вийти до фіналу престижного турніру в Досі.