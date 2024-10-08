Монфіс: Думаю, Алькарас мене знищить

Французький тенісист Гаель Монфіс (46) впевнений, що буде знищений у матчі четвертого кола на хардовому Мастерсі в Шанхаї, Китай, де його суперником стане друга ракетка світу іспанець Карлос Алькарас.

Гаель розповів про це на пресконференції.

"Для мене це буде дійсно важкий матч. На цьому етапі кар'єри мені подобається змагатися з великими гравцями. Для мене просто честь бути завтра на корті з цим хлопцем, тож буде дуже приємно зустрітися з ним знову.

Думаю, він мене знищить. Він розчавить мене на сто відсотків. Минулого разу мені дуже пощастило. Це був не дуже хороший поєдинок з його боку, і один з моїх хороших поєдинків. Його рівень неймовірний. Я теж добре виступив, але він, як я вже казав, стає легендою. Я зроблю все, щоб не бути розчавленим занадто легко. Чесно кажучи, у нього буде 99 відсотків шансів на перемогу, але я виходжу на корт заради цього одного відсотка", – сказав Гаель.

Відзначимо, що Монфіс і Алькарас грали тричі, баланс їхніх особистих зустрічей – 2:1 на користь іспанця. Останній матч на Мастерсі в Цинциннаті виграв Монфіс із рахунком 4:6, 7:6(5), 6:4.

Раніше Монфіс переграв 16-го сіяного Юго Умбера (15) з Франції.