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Радукану вперше вийшла до третього кола Australian Open, де зіграє зі Швьонтек

Володимир Клепач — 16 січня 2025, 10:32
Радукану вперше вийшла до третього кола Australian Open, де зіграє зі Швьонтек
Емма Радукану
Getty Images

Британська тенісистка Емма Радукану та друга ракетка світу Іга Швьонтек вийшли до третього раунду Australian Open, де зустрінуться між собою.

Радукану (61) здобула перемогу над американкою Амандою Анісімовою (35) з рахунком 6:3, 7:5. У другому сеті британка зуміла відіграти подвійний брейк. Емма уперше в кар'єрі пройшла два кола на Australian Open. Загалом на турнірах Grand Slam вона досягала такого результату тричі: двічі зупинялася в четвертому раунді на Вімблдоні та виграла US Open у 2021 році.

Швьонтек здолала Ребекку Шрамкову (49) зі Словаччини з рахунком 6:0, 6:2. У першому сеті вона оформила 27-ий "бублик" на мейджорах. Полька тричі вигравала сети 6:0 на Australian Open і Вімблдоні, сім разів – на US Open, та 14 разів – на Ролан Гаррос.

Australian Open-2025
Мельбурн, Австралія, хард
1/32 фіналу, жінки, одиночний розряд
Призовий фонд – 59,8 мільйона доларів
16 січня

Емма Радукану (Велика Британія) – Аманда Анісімова (США) 6:3, 7:5
Іга Швьонтек (Польща, 2) – Ребекка Шрамкова (Словаччина) 6:0, 6:2

Цікаво, що востаннє на мейджорах Швьонтек програвала раніше третього кола на US Open у 2019 році.

Емма Радукану Іга Швьонтек Australian Open-2025

Емма Радукану

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