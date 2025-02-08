Бултер кумедно відреагувала на титул Бенчич, її коханий напружився

Британська тенісистка Кеті Бултер звернула увагу на цікаву тенденцію в жіночому тенісі після перемоги Белінди Бенчич на турнірі WTA 500 в Абу-Дабі, написавши у Twitter:

"Вийти заміж = виграти Grand Slam

Народити дитину = виграти WTA 500

(емодзі із занотуванням до блокноту)"

You got any ideas you wanna share with me??? 😅😂 — alex de minaur (@alexdeminaur) February 8, 2025

Її слова натякають на нещодавній успіх американки Медісон Кіз, яка після весілля у листопаді 2024 року виграла Australian Open-2025, та на Бенчич, яка повернулася після народження доньки у квітні минулого року й одразу завоювала титул.

Долучився до жарту й хлопець Бултер, австралійський тенісист Алекс де Мінор, який у коментарях написав: "У тебе є якісь ідеї, якими ти хочеш поділитися зі мною?".

Кеті Бултер минулого року піднімалась на 23 стрічку світового рейтингу, а також виграла 2 турніри WTA в одиночному розряді, один із яких категорії WTA 500.