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Бултер кумедно відреагувала на титул Бенчич, її коханий напружився

Володимир Клепач — 8 лютого 2025, 19:15
Бултер кумедно відреагувала на титул Бенчич, її коханий напружився
Кеті Боултер та Алекс де Мінор
Getty Images

Британська тенісистка Кеті Бултер звернула увагу на цікаву тенденцію в жіночому тенісі після перемоги Белінди Бенчич на турнірі WTA 500 в Абу-Дабі, написавши у Twitter:

"Вийти заміж = виграти Grand Slam
Народити дитину = виграти WTA 500
(емодзі із занотуванням до блокноту)"

Її слова натякають на нещодавній успіх американки Медісон Кіз, яка після весілля у листопаді 2024 року виграла Australian Open-2025, та на Бенчич, яка повернулася після народження доньки у квітні минулого року й одразу завоювала титул.

Долучився до жарту й хлопець Бултер, австралійський тенісист Алекс де Мінор, який у коментарях написав: "У тебе є якісь ідеї, якими ти хочеш поділитися зі мною?".

Кеті Бултер минулого року піднімалась на 23 стрічку світового рейтингу, а також виграла 2 турніри WTA в одиночному розряді, один із яких категорії WTA 500.

Медісон Кіз Кеті Бултер Белінда Бенчич

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