Відома бельгійська тенісистка завершила кар'єру через серйозні проблеми з коліном

Бельгійська тенісистка Ісалін Бонавентюр оголосила про завершення кар'єри в 30-річному віці.

Про це повідомила Федерація тенісу Бельгії.

"Мій останній турнір був у Маямі. Я занадто сильно страждала від фізичних захворювань. Моє коліно дуже болить. Через це я не могла належним чином виступати протягом останніх двох років. Рішення було прийнято за мене, коли хірург сказав мені, що це буде важка історія фізично", – цитує Ісалін видання HLN.

На турнірі Miami Open Бонавентюр грала в кваліфікації, зумівши виграти один матч проти Луїзи Чиріко. У поєдинку за вихід в основну сітку вона програла італійці Лукреції Стефаніні.

Найвищим рейтингом для Ісалін була 81 сходинка в травні 2023 року. На турнірах серії Grand Slam вона лише раз проходила далі першого кола. Сталося це на US Open-2020. У парному розряді бельгійка зуміла виграти два турніри WTA.

Нагадаємо, 15 ракетка світу Даніель Коллінз врятувала собаку, якого збила машина біля тенісного стадіону в Маямі.