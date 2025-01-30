Баутіста-Агут вдруге став батьком

Іспанський тенісист Роберто Баутіста-Агут та його дружина Ана вдруге стали батьками – у них народився син Лукас.

"Лукас уже тут, і ми знову закохані. Мама – справжня чемпіонка, а Тіто – найкращий старший брат. Дуже вас люблю!", – написав тенісист у соцмережах.

Пара вже виховує старшого сина Роберто, який з’явився на світ 16 вересня 2020 року.

Баутіста-Агут – один із найстабільніших гравців іспанського тенісу останнього десятиліття. Колишня дев’ята ракетка світу має у своєму активі 12 титулів ATP і понад 400 перемог на професійному рівні. Його найкращим результатом на турнірах Grand Slam став півфінал Вімблдону 2019 року, де він поступився майбутньому чемпіону Новаку Джоковичу.

У 2024 році, у віці 36 років, Баутіста-Агут виграв титул в Антверпені, ставши другим найстаршим чемпіоном ATP у сезоні після Джоковича.