Алькарас продовжує перемагати: стали відомі фіналісти турніру АТР 500 у Лондоні

Визначилася пара фіналістів на турнірі серії АТР 500 у Лондоні. Іспанець Карлос Алькарас (2) у вирішальному матчі зустрінеться з чехом Їржі Легечкою (30).

Алькарас у півфінальному матчі обіграв свого співвітчизника Роберто Баутісту Агута (51) з рахунком 6:4, 6:4. Карлос виграв у Роберто усі три очні зустрічі, причому на різних покриттях.

Алькарас вийшов у 27 фінал у кар'єрі і боротиметься за свій 21 титул. На траві наразі він має три перемоги у трьох вирішальних матчах.

Легечка несподівано переміг господаря кортів Джека Дрейпера (6) – 6:4, 4:6, 7:5 і зрівняв рахунок в очному протистоянні, 2:2. Чех зіграє свій п'ятий фінал (перший – на траві) і поки має два титули.

Алькарас і Легечка провели один з одним дві очні зустрічі, в кожного по одній перемозі.

Нагадаємо, що на жіночому турнірі у Ноттінгемі визначилися фіналістки. Даяна Ястремська обіграла польку Магду Лінетт і у фіналі зустрінеться з Маккартні Кесслер. Американка у своєму півфіналі перемогла словачку Ребекку Шрамкову.