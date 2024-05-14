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Аріна Соболенко — Еліна Світоліна: огляд матчу

— 14 травня, 11:10
Аріна Соболенко — Еліна Світоліна: огляд матчу

Українська тенісистка Еліна Світоліна (19) поступилась другій ракетці світу Аріні Соболенко в 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Римі.

Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000

Рим, Італія

Ґрунт

Призовий фонд - $5,509,771

1/8 фіналу, 14 травня

Аріна Соболенко (-) — Еліна Світоліна (Україна) 4:6, 6:1, 7:6(7)

Це була четверта гра тенісисток. Світоліна має лише одну перемогу в протистояннях з Соболенко. Минулий поєдинок відбувся в межах 1/4 фіналу турніру серії Grand Slam — Ролан Гаррос, де українка зазнала поразки у двох сетах (6:4, 6:4).

Зазначимо, що в попередньому колі Світоліна обіграла росіянку Анну Калінську, а Соболенко виявилася сильнішою за іншу українську тенісистку Даяну Ястремську.

Раніше змагання у столиці Італії покинули Марта Костюк, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна.

Еліна Світоліна Аріна Соболенко

Еліна Світоліна

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