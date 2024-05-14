Аріна Соболенко — Еліна Світоліна: огляд матчу
— 14 травня, 11:10
Українська тенісистка Еліна Світоліна (19) поступилась другій ракетці світу Аріні Соболенко в 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Римі.
Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000
Рим, Італія
Ґрунт
Призовий фонд - $5,509,771
1/8 фіналу, 14 травня
Аріна Соболенко (-) — Еліна Світоліна (Україна) 4:6, 6:1, 7:6(7)
Це була четверта гра тенісисток. Світоліна має лише одну перемогу в протистояннях з Соболенко. Минулий поєдинок відбувся в межах 1/4 фіналу турніру серії Grand Slam — Ролан Гаррос, де українка зазнала поразки у двох сетах (6:4, 6:4).
Зазначимо, що в попередньому колі Світоліна обіграла росіянку Анну Калінську, а Соболенко виявилася сильнішою за іншу українську тенісистку Даяну Ястремську.
Раніше змагання у столиці Італії покинули Марта Костюк, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна.