Аріна Соболенко — Еліна Світоліна: огляд матчу

Українська тенісистка Еліна Світоліна (19) поступилась другій ракетці світу Аріні Соболенко в 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Римі.

Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000

Рим, Італія

Ґрунт

Призовий фонд - $5,509,771

1/8 фіналу, 14 травня

Це була четверта гра тенісисток. Світоліна має лише одну перемогу в протистояннях з Соболенко. Минулий поєдинок відбувся в межах 1/4 фіналу турніру серії Grand Slam — Ролан Гаррос, де українка зазнала поразки у двох сетах (6:4, 6:4).

Зазначимо, що в попередньому колі Світоліна обіграла росіянку Анну Калінську, а Соболенко виявилася сильнішою за іншу українську тенісистку Даяну Ястремську.

Раніше змагання у столиці Італії покинули Марта Костюк, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна.