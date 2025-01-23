Кіз розповіла, за рахунок чого переграла другу ракетку світу на шляху до фіналу Aus Open

Американка Медісон Кіз (14) поділилася враженнями після перемоги над Ігою Швьонтек (2) у півфіналі Australian Open. За словами американки, вирішальним у матчі стало її вміння залишатися зосередженою та ризикувати в ключові моменти.

Про це Медісон розповіла на післяматчевій пресконференції:

"Я дуже пишаюся тим, що змогла зберегти спокій у вирішальному тай-брейку, незважаючи на втрату подачі в третьому сеті. Намагалася зосередитися на кожному окремому м’ячі. Сьогодні я хотіла діяти агресивно і грати у свій теніс, навіть якщо це означало ризикувати. Коли ти залишаєш усе на корті, навіть у разі поразки, це легше прийняти".

Вона також підкреслила важливість роботи над ментальною стійкістю:

"Після поразки від Сабалєнки на US Open я зрозуміла, що більше не хочу грати обережно у великих матчах. Моя мета – грати так, як я можу найкраще, незалежно від результату."

Американка вдруге зіграє у вирішальному матчі турніру Grand Slam. У 2017-му Кіз програла у фіналі US Open землячці Слоан Стівенс. 29-річна Медісон стане найстаршою фіналісткою у жіночому одиночному розряді Відкритого чемпіонату Австралії за останні 8 років.