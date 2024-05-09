Юну надію чеського тенісу дискваліфікували за вживання допінгу

Чеська тенісистка Нікола Бартунькова (226) отримала тимчасове відсторонення за вживання забороненох речовини.

Про це повідомило Міжнародне агентство з чесності в тенісі (ITIA).

Бартунькова провалила тести на допінг під час турнірів WTA в лютому та березні цього року. В організмі 18-річної чешки виявили триметазидин – препарат, який нормалізує енергитичний метаболізм клітин, які зазнали гіпоксії або ішемії.

Під час відсторонення Ніколі заборонено брати участь у турнірах та навіть тренуватися. Точний строк дискваліфікації не повідомляється.

Зазначимо, що минулого року Бартунькова вийшла до фіналу Вімблдону серед юніорів. У вирішальному матчі вона поступилася Клерві Нгунуе.