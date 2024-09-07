17-річна Подрез вийшла у фінал турніру у Франції

Українська тенісистка Вероніка Подрез (429) перемогла француженку Полін Пайє (1091) у півфіналі турніру ITF W15 у Дінарі, Франція.

Поєдинок тривав рівно 1 годину та завершився з рахунком 6:3, 6:1. У фіналі українка зіграє проти ще однієї француженки Матільди Лоллії (1369).

ITF W15

Дінар, Франція

Півфінал, 7 вересня

Вероніка Подрез (Україна) — Полін Пайє (Франція) 6:3, 6:1

Нагадаємо, для 17-річної Вероніки це буде вже п'ятий фінал на рівні ITF. На її рахунку 3 перемоги на турнірах.