Двоє вболівальників померли у другий день Підсумкового турніру в Турині

10 листопада, у другий день проведення чоловічого Підсумкового турніру в італійському Турині, двоє чоловіків померли від хвороб в окремих інцидентах на арені "Інальпі" та у фан-селищі.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Зранку 10 листопада у фан-зоні за межами спортивної арени "Інальпі", де відбуваються матчі Підсумкового турніру, 70-річний чоловік відчув нездужання.

А під час матчу між італійцем Лоренцо Музетті та американцем Тейлором Фрітцом 78-річний уболівальник втратив свідомість прямо на трибунах спорткомплексу.

Обох чоловіків негайно доправили до лікарні "Молінетт", однак реанімаційні заходи не дали результатів, і невдовзі обидва померли.

Нагадаємо, що напередодні чинний чемпіон Підсумкового турніру Яннік Сіннер здобув перемогу в матчі першого туру групового раунду над канадцем Феліксом Оже-Альяссімом.