Збірна України зі синхронного плавання виграла етап Кубку світу

Збірна України з синхронного плавання стала переможцем етапу Кубку світу в акробатичній групі, який відбувся в єгипетському Сома-Бей.

Українські синхроністки здобули першу перемогу у новому змагальному сезоні за результатами виступу в акробатичній групі.

Іванна Бурба, Олександра Горецька, Уляна Гринішина, Марія Зачепа, Марія Здоровцова, Аліса Кулик, Дар’я Мошинська та Анастасія Шмоніна за свій виступ отримали 200.0911 балів, що дозволило посісти першу сходинку.

Найближчих суперниць з Італії та Китаю українки випередили на понад 13 балів.

Також Дар'я Мошинська посіла друге місце в дуеті з Анастасією Шмоніною в технічній програмі. Під час нагородження українки відмовились від протокольного рукостискання та спільного фото із росіянками Марієй Дорошко та Татьяной Гайдай.

Для 17-річної Мошинської ця нагорода стала вже другою на цьому етапі, раніше вона виграла срібло у технічній програмі солісток.