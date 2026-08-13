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19-річна італійка Кертіс встановила світовий рекорд на дистанції 50 м на спині під час ЧЄ-2026

Олексій Мурзак — 13 серпня 2026, 00:17
19-річна італійка Кертіс встановила світовий рекорд на дистанції 50 м на спині під час ЧЄ-2026
Сара Кертіс
Getty Images

Італійка Сара Кертіс встановила світовий рекорд у плаванні на 50 метрів на спині на чемпіонаті Європи з водних видів спорту у Парижі.

19-річна спортсменка подолала дистанцію за 26,63 секунди, притому зробила це ще під час кваліфікації.

Попередній рекорд (26,86) належав австралійці Кейлі МакКьюен та був встановлений у жовтні 2023 року.

У 2024 році Кертіс стала чемпіонкою світу на короткій воді у змішаній естафеті вільним стилем.

Фінал у цьому виді плавання відбудеться у четвер, 13 серпня, о 19:36.

Напередодні нідерландська плавчиня Марріт Стенберген здобула золото чемпіонату Європи-2026 на дистанції 100 метрів вільним стилем і об'єднала три рекорди.

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