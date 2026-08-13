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Трояновський не зумів пробитися у фінал Євро-2026 на дистанції 100 метрів батерфляєм

Олексій Мурзак — 13 серпня 2026, 00:50
Трояновський не зумів пробитися у фінал Євро-2026 на дистанції 100 метрів батерфляєм
Ігор Трояновський
instagram.com/troya_igor

Українець Ігор Трояновський не зміг кваліфікуватися у фінал 100-метрівки батерфляєм на чемпіонаті Європи-2026 з водних видів спорту, що наразі проходить у Парижі.

У півфіналі наш спортсмен показав у своєму запливі шостий час – 51,57 секунди, розділивши у підсумковому заліку 10 місце з представником Польщі.

Трояновський мав теоретичний шанс виступити у фіналі, якби перед ним знявся один плавець. Тоді б у додатковому раунді він позмагався з поляком за потрапляння у 8-мку найкращих, однак цього не сталося.

Напередодні італійка Сара Кертіс встановила світовий рекорд у плаванні на 50 метрів на спині на чемпіонаті Європи.

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