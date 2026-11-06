Українка посіла 7 місце у фіналі 200 м батерфляєм у плаванні на юнацькій Олімпіаді-2026

Українка Таїсія Ларіонова посіла сьоме місце за підсумками змагань з плавання батерфляєм на 200 метрів у фіналі Юнацьких Олімпійських Іграх 2026 року, які тривають у Сенегалі.

15-річна спортсменка дісталася фінішної точки за 2 хвилини 20 секунд та 36 сотих секунди. Завдяки цьому результату Ларіонова випередила представницю Островів Кука Алісію Сторі, яка посіла останнє місце.

Утім, відставання українки від переможниці змагань склало 10.43 секунди.

Золоту медаль виграла китаянка Чанг Мохан – 2:09.93. Для ровесниці Ларіонової це вже четверта медаль, яку вона здобула на цьогорічних іграх. До цього вона вже одного разу посіла перше місце та здобула два "срібла".

Своєю чергою спортсменка із Бразилії Агуіар Амарал Ана Хулія стала "срібною" призеркою (2:13.01), а Фанг Мішель Сурджаді з Індонезії закрила трійку на подіумі – 2:14.10.

Юнацькі Олімпійські ігри-2026. Плавання, 200 м батерфляєм (дівчата). Фінал

Чанг Мохан (Китай) — 2:09.93 Ана Жулія Агіар Амарал (Бразилія) — 2:13.01 Мішель Сурджаді Фанг (Індонезія) — 2:14.10 ... 7. Таїсія Ларіонова (Україна) — 2:20.36

Нагадаємо, що напередодні українець Кирило Малесик фінішував 6-м у фіналі Юнацької Олімпіади у плаванні на 200 метрів на спині.