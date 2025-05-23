Встановив 32 національні рекорди: помер титулований польський плавець

На 64-му році життя пішов у засвіти зірка польського плавання 1970-х і 1980-х років Лешек Гурський.

Про це повідомила пресслужба Polski Związek Pływack.

Гурський здобував бронзові медалі на чемпіонаті Європи. Найкращий результат на Олімпійський іграх – сьоме місце на ОІ-1980 у дисципліні 400 м комплексним стилем.

Протягом своєї кар'єри Гурський зібрав вражаючу колекцію з понад 100 медалей чемпіонату Польщі та тринадцять разів завойовував титул чемпіона Польщі. Він встановив загалом 32 польські рекорди.

Нагадаємо, кілька днів тому помер колишній італійський боксер Ніно Бенвенуті, який вигравав "золото" Ігор-1960.