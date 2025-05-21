Олімпійський чемпіон, дворазовий чемпіон Європи: помер один із найвідоміших італійських боксерів
На 88-му році життя помер колишній італійський боксер Ніно Бенвенуті.
Про це повідомляє НОК Італії.
Бенвенуті був зіркою аматорського боксу в 1950-х і 1960-х роках минулого століття. Він двічі виграв чемпіонат Європи (1957 та 1959), а в 1960 році став олімпійським чемпіоном у ваговій категорії до 67 кг.
У січні 1961 року Ніно перейшов на професійний рівень. За перші 5 років кар'єри здобув 65 перемог поспіль.
Ставав чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та The Ring. На його рахунку 81 перемога (35 нокаутом), 7 поразок та 1 нічия.
"Прощавай, Ніно Бенвенуті, видатний чемпіон та символ гордої, сміливої Італії. Мої щирі співчуття його сім'ї та всім, хто його любив.
Дякую, Ніно, за твої бої на рингу та за ті, що велися в ім'я правди, Італія тебе не забуде", – написала прем'єрка країни Джорджія Мелоні.
Нагадаємо, легендарний 56-річний Джеймс Тоні (77-10, 47 КО) заявив, що готовий повернутися на ринг після 8-річної перерви.