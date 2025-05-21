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Олімпійський чемпіон, дворазовий чемпіон Європи: помер один із найвідоміших італійських боксерів

Руслан Травкін — 21 травня 2025, 08:03
Олімпійський чемпіон, дворазовий чемпіон Європи: помер один із найвідоміших італійських боксерів
Ніно Бенвенуті
coni.it/it

На 88-му році життя помер колишній італійський боксер Ніно Бенвенуті.

Про це повідомляє НОК Італії.

Бенвенуті був зіркою аматорського боксу в 1950-х і 1960-х роках минулого століття. Він двічі виграв чемпіонат Європи (1957 та 1959), а в 1960 році став олімпійським чемпіоном у ваговій категорії до 67 кг.

У січні 1961 року Ніно перейшов на професійний рівень. За перші 5 років кар'єри здобув 65 перемог поспіль.

Ставав чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та The Ring. На його рахунку 81 перемога (35 нокаутом), 7 поразок та 1 нічия.

"Прощавай, Ніно Бенвенуті, видатний чемпіон та символ гордої, сміливої ​​Італії. Мої щирі співчуття його сім'ї та всім, хто його любив.

Дякую, Ніно, за твої бої на рингу та за ті, що велися в ім'я правди, Італія тебе не забуде", – написала прем'єрка країни Джорджія Мелоні.

Нагадаємо, легендарний 56-річний Джеймс Тоні (77-10, 47 КО) заявив, що готовий повернутися на ринг після 8-річної перерви. 

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