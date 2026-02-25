Нідерланди відмовилися приймати чемпіонат Європи з параплавання. Причина – допуск росіян і білорусів

За словами директора Федерації плавання Нідерландів (KNZB) Арнуда Стрійбіса, рішення було прийнято після консультації з міністерствами в Гаазі.

Міністерство охорони здоров'я, соціального забезпечення та спорту підтвердило відмову виданню Nieuwsuur.

Стрійбіс розповів виданню Nieuwsuur, що МПК вимагає, щоб російські та білоруські спортсмени мали можливість змагатися під власними прапорами.

"Тому ми дійшли висновку, що не можемо виконати те, що вони хотіли передбачити в контракті".

Таким чином, майбутнє чемпіонату Європи з паралімпійського плавання залишається невизначеним. Поки що невідомо, чи відбудеться він і де. Це може мати серйозні спортивні наслідки для плавців, які хочуть змагатися на Паралімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі.

Чемпіонат Європи мав бути частиною кваліфікаційного процесу на Ігри. Якщо цього не станеться, європейські спортсмени матимуть менше шансів на кваліфікацію.

Нагадаємо, національний паралімпійський комітет Нідерландів підтримав Україну, яка бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026 через допуск росіян і білорусів до змагань під своїми прапорами.

Раніше до бойкоту України доєднались п'ять країн – Чехія, Фінляндія, Польща, Латвія та Естонія. Водночас Суспільне не транслюватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026.