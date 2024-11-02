Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Плавання

Маршан встановив світовий рекорд з плавання на Кубку світу

Олександр Булава — 2 листопада, 18:11
Маршан встановив світовий рекорд з плавання на Кубку світу
World Aquatics

Чотириразовий чемпіон Олімпійських ігор-2024 Леон Маршан встановив новий світовий рекорд на дистанції 200 метрів комплексом на короткій воді на етапі Кубку світ в Сінгапурі.

Про це повідомляє World Aquatics.

22-річний плавець подолав дистанцію за 1:48.88 хвилин, чим покращив попередній показник американця Раяна Лохте, що складав 1:49.63 хвилин та був встановлений у 2012 році на чемпіонаті світу.

"Я дійсно прагнув цього рекорду. Лише два тижні тому я був за 0.6 секунди від нього і знав, що можу багато чого покращити", – розповів Маршан

Нагадаємо, на Олімпіаді в Парижі Маршан здобув чотири золоті нагороди, зокрема він здобув дві перемоги в плаванні за одну ніч, що не вдавалося нікому з 1976 року.

Плавання Леон Маршан

Леон Маршан

Француз Маршан з олімпійським рекордом виграв чергове золото Олімпіади-2024
Коли пливе Маршан — Париж зупиняється. Як 22-річний француз закохав у себе весь світ
Француз Маршан завоював ще дві золоті медалі у плаванні на Олімпіаді-2024

Останні новини