Маршан встановив світовий рекорд з плавання на Кубку світу

Чотириразовий чемпіон Олімпійських ігор-2024 Леон Маршан встановив новий світовий рекорд на дистанції 200 метрів комплексом на короткій воді на етапі Кубку світ в Сінгапурі.

Про це повідомляє World Aquatics.

22-річний плавець подолав дистанцію за 1:48.88 хвилин, чим покращив попередній показник американця Раяна Лохте, що складав 1:49.63 хвилин та був встановлений у 2012 році на чемпіонаті світу.

"Я дійсно прагнув цього рекорду. Лише два тижні тому я був за 0.6 секунди від нього і знав, що можу багато чого покращити", – розповів Маршан

🇫🇷Leon Marchand makes history in Singapore! #Swimming World Cup 2024



IT’S A NEW WORLD RECORD

200 IM 👉⏱️1:48.88 pic.twitter.com/vtEGI4ci1K — World Aquatics (@WorldAquatics) November 1, 2024

Нагадаємо, на Олімпіаді в Парижі Маршан здобув чотири золоті нагороди, зокрема він здобув дві перемоги в плаванні за одну ніч, що не вдавалося нікому з 1976 року.