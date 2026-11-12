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Чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання оголосила про вагітність у 26 років

Микола Літвінов — 12 листопада 2026, 00:34
Чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання оголосила про вагітність у 26 років
ariarnetitmus_/instagram

Чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання Аріарн Тітмус повідомила, що вона вагітна.

Про це вона оголосила у своєму Інстаграмі. Деталі додає SwimSwam.

Тітмус написала, що вона безмежно вдячна за можливість стати матір'ю. Також вона висловила співчуття усім жінкам, котрі борються з безпліддям.

"Наше маленьке кохання. Ми безмежно вдячні за те, що нам випало отримати найцінніший подарунок у світі. Ми так сильно тебе любимо, малятко.

Ми знаємо, що шлях до батьківства не завжди буває легким, і ми це добре усвідомлюємо.

Всю нашу любов — тим, хто зараз переживає складні моменти у боротьбі за зачаття, ми щиро співчуваємо вам", – написала спортсменка у пості.

Цікаво, що Тітмус у вересні цього року заручилася з Маком Пауеллом. Освідчення відбулося у грецькому місті Міконос. Пара зустрічається вже 2 роки.

Зауважимо, що австралійка за час своїх виступів здобула вісім олімпійських медалей: 4 "золота", 3 "срібла" та 1 "бронзу". Окрім того, вона чотири рази ставала чемпіонкою світу з водних видів спорту та двічі вигравала світову першість на короткій воді.

Нагадаємо, що Аріарн Тітмус вирішила завершити кар'єру у 25 років. Вона пояснила своє рішення втратою мотивації здобувати медалі та інші нагороди.

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