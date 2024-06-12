Чотири австралійські плавчині побили світовий рекорд під час одного запливу
Австралійська плавчиня Аріарн Тітмус встановила новий світовий рекорд у дисципліні 200 метрів вільним стилем на національному олімпійському кваліфікаційному запливі.
На змаганні розгорнулася запекла боротьба за участь на Олімпійських іграх. Одразу чотирьом плавчиням вдалося оновити попередній світовий рекорд — чинній олімпійській чемпіонці Тітмус, володарці світового рекорду Моллі О'Каллаган, медалістці чемпіонатів світу Лані Паллістер, а також призерці Олімпіади в естафеті Бріані Тросселл.
Володаркою світового рекорду після запливу стала Тітмус. Дистанцію плавчиня подолала за 1:52.23 секунди.
Зазначимо, що попередній рекорд був 1.52,85 — Аріарн перевершила його на 0,62 секунди, ОʼКаллаган – на 0,37, Паллістер на 0,28, а Тросселл – на 0,11.
Відтак, на Олімпіаді-2024 на дистанції 200 м вільним стилем за Австралію виступлять Тітмус та ОʼКаллаган.