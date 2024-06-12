Чотири австралійські плавчині побили світовий рекорд під час одного запливу

Австралійська плавчиня Аріарн Тітмус встановила новий світовий рекорд у дисципліні 200 метрів вільним стилем на національному олімпійському кваліфікаційному запливі.

На змаганні розгорнулася запекла боротьба за участь на Олімпійських іграх. Одразу чотирьом плавчиням вдалося оновити попередній світовий рекорд — чинній олімпійській чемпіонці Тітмус, володарці світового рекорду Моллі О'Каллаган, медалістці чемпіонатів світу Лані Паллістер, а також призерці Олімпіади в естафеті Бріані Тросселл.

Володаркою світового рекорду після запливу стала Тітмус. Дистанцію плавчиня подолала за 1:52.23 секунди.

🥇 Ariarne Titmus 1:52.23 = WR

🥈 Mollie O'Callaghan 1:52.48

🥉 Lani Pallister 1:55.57 =Q

4. Brianna Throssell 1:55.74 =Q



7 . 37 . 32 😳😳😳😳😳



crazy to think that these 4 flat start times are faster than the WR🤧



pic.twitter.com/oq5y6f5Ett — SwimInflation 📈 (@SwimInflation) June 12, 2024

Зазначимо, що попередній рекорд був 1.52,85 — Аріарн перевершила його на 0,62 секунди, ОʼКаллаган – на 0,37, Паллістер на 0,28, а Тросселл – на 0,11.

Відтак, на Олімпіаді-2024 на дистанції 200 м вільним стилем за Австралію виступлять Тітмус та ОʼКаллаган.