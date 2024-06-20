Сміт побила світовий рекорд на дистанції 100 метрів на спині

Американська плавчиня Реган Сміт встановила світовий рекорд з плавання на дистанції 100 метрів на спині.

На Олімпійських відбіркових змаганнях США 22-річна спортсменка подолала дистанцію за 57,13 секунди, побивши колишній світовий рекорд австралійки Кейлі Маккеон, який складав 57,33 секунди.

REGAN SMITH HAS DONE IT! 😱



A NEW 100m backstroke world record at #SwimTrials24. pic.twitter.com/cPSSPWX35s — NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) June 19, 2024

Зазначимо, що Сміт вже встановлювала рекорд на цій дистанції у 2019 році. Тоді вона проплила за 57,57 секунди.

Отже, Реган змогла відібратись до олімпійської збірної США на Ігри-2024 у Парижі.



