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Сміт побила світовий рекорд на дистанції 100 метрів на спині

Владислав Уткін — 20 червня, 11:10
Сміт побила світовий рекорд на дистанції 100 метрів на спині

Американська плавчиня Реган Сміт встановила світовий рекорд з плавання на дистанції 100 метрів на спині.

На Олімпійських відбіркових змаганнях США 22-річна спортсменка подолала дистанцію за 57,13 секунди, побивши колишній світовий рекорд австралійки Кейлі Маккеон, який складав 57,33 секунди.

Зазначимо, що Сміт вже встановлювала рекорд на цій дистанції у 2019 році. Тоді вона проплила за 57,57 секунди.

Отже, Реган змогла відібратись до олімпійської збірної США на Ігри-2024 у Парижі.

Плавання Світовий рекорд Сміт

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