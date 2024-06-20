Сміт побила світовий рекорд на дистанції 100 метрів на спині
Американська плавчиня Реган Сміт встановила світовий рекорд з плавання на дистанції 100 метрів на спині.
На Олімпійських відбіркових змаганнях США 22-річна спортсменка подолала дистанцію за 57,13 секунди, побивши колишній світовий рекорд австралійки Кейлі Маккеон, який складав 57,33 секунди.
Зазначимо, що Сміт вже встановлювала рекорд на цій дистанції у 2019 році. Тоді вона проплила за 57,57 секунди.
Отже, Реган змогла відібратись до олімпійської збірної США на Ігри-2024 у Парижі.