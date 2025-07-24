Олімпійська чемпіонка Олексяк погодилася на відсторонення від змагань через антидопінгові порушення

Олімпійську чемпіонку Ріо-2016 у плаванні Пенні Олексяк попередили про можливе порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє Міжнародне тестингове агентство (ITA).

Олексяк знялася з чемпіонату світу з плавання на тлі розслідування. Після отримання повідомлення 25-річна спортсменка погодилася на добровільне тимчасове усунення від змагань до завершення розслідування.

Згідно з повідомленням ITA, канадська спортсменка тричі не надала інформацію про своє місцезнаходження у період з жовтня 2024 року до червня 2025 року.

За правилами Всесвітньої антидопінгової агенції (ВАДА), спортсмени зобов'язані щодня вказувати локацію для раптових перевірок. Три перепустки протягом 12 місяців вважаються порушенням і можуть призвести до дискваліфікації.

На Іграх у Ріо вона виборола "золото" на 100 метрів вільним стилем. Також на тій Олімпіаді Пенні здобула "срібло" і дві бронзи. На Іграх у Токіо канадка додала ще одну срібну і дві бронзові медалі.