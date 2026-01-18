Українські санкарі здобули дві медалі на етапі Кубку світу серед спортсменів до 23-х років

Українські санкарі здобули дві медалі в межах 6-го етапу Кубку світу та чемпіонату Європи з санного спорту, що проходить у німецькому Обергофі.

Подвійний подіум серед спортсменів віком до 23-х років здобули наші два двомісні екіпажі.

Так, Данило Марціновський та Богдан Бабура здобули срібло, а Максим Панчук та Андрій Муц стали бронзовими призерами. Перемогу ж тут святкували представники Словаччини Крістіан Босман та Бруно Мік.

Нагадаємо, раніше Данило Марціновський та Богдан Бабура також здобули бронзу на етапі Кубку націй, водночас золото на етапі виграв Андрій Мандзій.