Українські санкарі здобули дві медалі на етапі Кубку світу серед спортсменів до 23-х років

Олексій Мурзак — 18 січня 2026, 19:36
Українські санкарі здобули дві медалі в межах 6-го етапу Кубку світу та чемпіонату Європи з санного спорту, що проходить у німецькому Обергофі.

Подвійний подіум серед спортсменів віком до 23-х років здобули наші два двомісні екіпажі.

Так, Данило Марціновський та Богдан Бабура здобули срібло, а Максим Панчук та Андрій Муц стали бронзовими призерами. Перемогу ж тут святкували представники Словаччини Крістіан Босман та Бруно Мік.

Нагадаємо, раніше Данило Марціновський та Богдан Бабура також здобули бронзу на етапі Кубку націй, водночас золото на етапі виграв Андрій Мандзій

