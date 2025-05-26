Зіркового двоборця дискваліфікували за допінг

Відомий австрійський двоборець Маріо Зайдль був визнаний винним у порушенні антидопінгових правил.

Про це повідомляє Nordic Magazine.

Минулого тижня Спортивний арбітражний суд Лозанни виніс остаточне рішення по цій справі. Зайдля визнали винним у вживанні допінгу на підставі аномальних показників у його біологічному паспорті у період з 2016 до 2023 року.

Таким чином, були анульовані усі результати Зайдля за три періоди:

з 06.10.2016 до 18.02.2017

з 19.02.2019 до 01.04.2019

з 28.11.2019 до 27.11.2023

Оскільки термін дії його дискваліфікації закінчився у 2023 році, зараз 32-річний Зайдль може продовжувати свої виступи.

Сам спортсмен наполягає на своїй невинності, а аномальні показники біопаспорта пояснює тим, що у нього рідкісна хвороба крові – гіпогаммаглобулінемія.

За свою кар’єру Зайдль завоював 1 бронзу Олімпійських ігор і три нагороди аналогічного гатунку з чемпіонатів світу. Маріо здобув 2 перемоги на Кубку світу та сумарно 7 разів фінішував на подіумі.

Раніше про завершення кар’єри оголосив Йорген Гробак.