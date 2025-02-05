Зірковий словенський стрибун пропустить етап Кубку світу в Лейк Плесіді

Відомий словенський стрибун Тімі Зайц пропустить наступний етап Кубку світу в американському Лейк Плесіді (7 – 9 лютого).

Про це повідомляє Skijumping.pl.

24-словенець вирішив присвятити час додатковим тренуванням у рамках підготовки до чемпіонату світу 2025 року в Тронхеймі. У складі збірної Словенії його замінить 19-річний дебютант Кубку світу Жига Янчар. Разом із ним до США поїдуть Домен Превц, Анже Ланішек, Ловро Кос і Рок Облак.

Наразі Зайц посідає 14 місце в загальному заліку Кубку світу з 378 очками в активі. На його рахунку одна перемога, здобута 25 січня на польотному старті в німецькому Оберстдорфі. Тімі повернеться на Кубок світу через тиждень, на етапі в японському Саппоро (14 – 16 лютого).

Нагадаємо, минулого вікенду Зайц опинився в центрі скандалу. Словенець був дискваліфікований у першій спробі змішаного турніру на Кубку світу в німецькому Віллінгені, після чого в інтерв’ю заявив, що його покарали тому, що організатори хотіли бачити збірну Німеччини на подіумі.