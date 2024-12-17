Зірковий польський стрибун пропустить наступний етап Кубку світу

Відомий польський стрибун Давід Кубацкі пропустить етап Кубку світу в швейцарському Енгельбергу.

Про це повідомляє Skijumping.pl.

34-річний ветеран провалив попередній етап Кубку світу в Тітізеє-Нойштадті, не набравши жодного очка – 37 і 39 місця. Це призвело до того, що Кубацкі випав зі складу збірної Польщі.

Замість нього у Швейцарію відправиться інший зірковий ветеран, Пьотр Жила, який минулого тижня успішно виступив на Континентальному Кубку в фінській Руці: 14 і 4 місця. Чинний чемпіон світу на нормальному трампліні пропускав стартовий відрізок сезону через операцію на коліні, яку він переніс у вересні поточного року.

Жила у сезоні-2024/25 виступив на Кубку світу лише двічі – на домашньому етапі у Віслі, де Польща виставляла національну групу.

Етап в Енгельбергу відбудеться з 20 до 22 грудня та буде останнім перед стартом Турне чотирьох трамплінів.