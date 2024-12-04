Зірковий польський стрибун повернеться на Кубок світу у Віслі

Збірна Польщі зі стрибків з трампліна визначилась зі складом на домашній етап Кубку світу у Віслі, до нього увійшов Пьотр Жила.

Про це повідомляє Skijumping.pl.

На перший особистий старт поляки, як господарі змагань, вирішили заявити національну групу з 4 стрибунів. Таким чином, команду представлять 9 спортсменів: Мацей Кот, Давід Кубацкі, Каміль Стох, Павел Вонсек, Якуб Вольни, Александер Жніщоль, Качпер Юрошек, Андржей Стенькала та Пьотр Жила.

Для останніх трьох це будуть перші міжнародні старти у поточному сезоні.

Нагадаємо, Жила є чинним чемпіоном світу на нормальному трампліні. У вересні поточного року він переніс операцію на колінному суглобі та пропустив перші два етапи Кубку світу.

Етап у Віслі відбудеться 6-8 грудня. На змаганнях у Польщі також очікується повернення збірної України, яка пропускала попередній етап у фінській Руці.