Одерматт побив свій Малий Кубок світу

Зірковий швейцарський гірськолижник Марко Одерматт побив свій Малий кришталевий глобус за перемогу в заліку гігантського слалома Кубку світу сезону-2024/25.

Вчора в американському Сан Веллі відбувся заключний чоловічий гігант сезону, в якому Одерматт посів друге місце, програвши лише партнеру по команді Лоїку Мейяру. Після фінішу на церемонії нагородження Марко отримав свій Малий кубок світу, який став для нього четвертим поспіль у цій дисципліні.

Святкуючи перемогу, Одерматт підкинув трофей. Той вдарився об медаль на шиї швейцарця, після чого у нього побилося дно.

Марко знайшов красивий вихід із ситуації: уламки від кубка він роздав як сувеніри своїм партнерам по команді та працівникам збірної Швейцарії.