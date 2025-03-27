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Одерматт побив свій Малий Кубок світу

Олег Дідух — 27 березня 2025, 12:41
Одерматт побив свій Малий Кубок світу
Марко Одерматт
Getty Images

Зірковий швейцарський гірськолижник Марко Одерматт побив свій Малий кришталевий глобус за перемогу в заліку гігантського слалома Кубку світу сезону-2024/25.

Вчора в американському Сан Веллі відбувся заключний чоловічий гігант сезону, в якому Одерматт посів друге місце, програвши лише партнеру по команді Лоїку Мейяру. Після фінішу на церемонії нагородження Марко отримав свій Малий кубок світу, який став для нього четвертим поспіль у цій дисципліні.

Святкуючи перемогу, Одерматт підкинув трофей. Той вдарився об медаль на шиї швейцарця, після чого у нього побилося дно.

Марко знайшов красивий вихід із ситуації: уламки від кубка він роздав як сувеніри своїм партнерам по команді та працівникам збірної Швейцарії.

Марко Одерматт Кубок світу з гірських лиж

Марко Одерматт

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