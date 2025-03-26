Гірські лижі. Мейяр обіграв Одерматта у гіганті на фіналі сезону

Швейцарський гірськолижник Лоїк Мейяр виграв гігантський слалом на фіналі Кубку світу в американському Сан Веллі (штат Огайо). Для нього це третя перемога на Кубку світу в поточному сезоні, всі три були здобуті протягом останніх двох тижнів.

Сьогодні Мейяр на 0,95 секунди випередив свого партнера по збірній Швейцарії, Марко Одерматта, який достроково завоював Малий кришталевий глобус у заліку гіганта. Топ-3 замкнув норвежець Хенрік Крістофферсен.

Підсумкові результати:

Вчора жіночий гігант у Сан Веллі також виграла представниця Швейцарії, Лара Гут-Бехрамі.

Кубок світу сезону-2024/25 завершиться в четвер, 27 березня, чоловічим і жіночим слаломами. Першими о 17:00 за київським часом стартуватимуть жінки.