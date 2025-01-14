Клебо та Йохауг пропустять наступний етап Кубку світу

Лідер загального заліку чоловічого Кубку світу Йоханнес Клебо пропустить наступний етап Кубку світу в французькому Ле Русс. Також не виступить у Франції легендарна Тереза Йохауг.

Про це повідомляє пресслужба Норвезької лижної федерації.

Клебо вирішив пропустити національний чемпіонат цього тижня, і також не виступить в Ле Русс. Також до складу чоловічої збірної Норвегії не увійшли чинний володар Кубка світу, Харальд Остберг Амундсен, і Мартін Льовстрьом Ньєнгет.

У складі жіночої команди відсутня легендарна Тереза Йохауг, яка, як і Клебо, на початку січня виграла загальний залік Тур де Скі. Повертається на Кубок світу після пропуску багатоденки зіркова спринтерка Крістін Шістад.

Склад збірної Норвегії на етап у Ле Русс:

Чоловіки: Ерік Вальнеш, Сімен Хегстад Крюгер, Пол Гульберг, Ансгар Евенсен, Сіверт Вііг, Евен Нортуг, Івер Тільдхейм Андерсен, Маттіс Стенсхаген, Арон Окре Рісстад, Оскар Віке

Жінки: Астрід Слінд, Крістін Шістад, Каролін Сімпсон Ларсен, Емма Мьорк, Хедда Остберг Амундсен, Ане Аппельківст Стенсет, Елена Ріізе Йонсен, Інгрід Обрекк

Етап Кубку світу в Ле Русс відбудеться 17 – 19 грудня.