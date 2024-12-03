Зіркова норвезька лижниця відновилася після операції зі значним випередженням графіку

Відома норвезька лижниця Крістін Шістад увійшла до складу збірної Норвегії на другий етап Кубку світу в Ліллехаммері.

Про це повідомляє NordicMag.

Таким чином, Шістад зі значним випередженням графіку відновилася після операції на животі, яку перенесла в середині листопада. Спочатку прогнозувалося, що 25-річна спортсменка повернеться у змагання лише в середині січня, пропустивши всю першу половину сезону.

У минулому сезоні Шістад здобула 5 перемог на етапах Кубку світу та фінішувала другою в спринтерському заліку, програвши лише шведці Лінн Сван.

Другий етап Кубку світу в Ліллехаммері відбудеться 6-8 грудня. У програмі заплановані скіатлон на 20 км, а також спринт і гонка з роздільним стартом на 10 км вільним стилем.