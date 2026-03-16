Чемпіон Лижі

Зіркова норвезька лижниця пропустить фінал Кубку світу

Олег Дідух — 16 березня 2026, 18:48
Відома шведська лижниця Крістін Шістад відмовилася від участі у фінальному етапі Кубку світу сезону-2025/26 у американському Лейк Плесіді.

Про це повідомляє FondoItalia.

Окрім Шістад, етап у Лейк Плесіді пропустить інша відома норвезька спринтерка, Матільде Мюрвольд. Участь Йоханнеса Клебо, який минулого тижня отримав легкий струс мозку внаслідок падіння в спринті в Драммені, наразі під питанням. Минулої суботи (14 березня) він пропустив марафон у Холменколлені.

Етап у Лейк Плесіді відбудеться 20 – 22 березня. У програмі заплановані 10-кілометрові розділки класикою, спринти та 20-кілометрові масстарти вільним стилем.

У поточному сезоні Шістад здобула дві перемоги на Кубку світу – в спринтах у фінській Руці та італійському Тоблаху. Обидві були здобуті ще у 2025 році.

Тур де Скі. Клебо та Шістад виграли спринт у Тоблаху
Лижні гонки. Клебо та Шістад виграли перший спринт сезону
Лижні гонки. Ангер і Шістад виграли спринт у Ле-Русс
Зіркова норвезька лижниця відновилася після операції зі значним випередженням графіку
Зіркова норвезька лижниця пропустить першу половину сезону

