Зіркова норвезька лижниця пропустить фінал Кубку світу

Відома шведська лижниця Крістін Шістад відмовилася від участі у фінальному етапі Кубку світу сезону-2025/26 у американському Лейк Плесіді.

Про це повідомляє FondoItalia.

Окрім Шістад, етап у Лейк Плесіді пропустить інша відома норвезька спринтерка, Матільде Мюрвольд. Участь Йоханнеса Клебо, який минулого тижня отримав легкий струс мозку внаслідок падіння в спринті в Драммені, наразі під питанням. Минулої суботи (14 березня) він пропустив марафон у Холменколлені.

Етап у Лейк Плесіді відбудеться 20 – 22 березня. У програмі заплановані 10-кілометрові розділки класикою, спринти та 20-кілометрові масстарти вільним стилем.

У поточному сезоні Шістад здобула дві перемоги на Кубку світу – в спринтах у фінській Руці та італійському Тоблаху. Обидві були здобуті ще у 2025 році.