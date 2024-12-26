Зірковий німецький стрибун пропустить перший етап Турне чотирьох трамплінів

Відомий німецький стрибун Маркус Айзенбіхлер пропустить перший етап Турне чотирьох трамплінів у німецькому Оберстдорфі (28-29 грудня).

Про це повідомляє Skijumping.pl.

На першому етапі збірна Німеччини вирішила не використовувати національну групу, а основна квота Бундестіму порівняно з попереднім періодом Кубку світу скоротилася з семи стрибунів до шести. Головний тренер команди Штефан Хорнгахер вирішив відсіяти саме Айзенбіхлера.

Таким чином, в Оберстдорфі збірну Німеччини представлять П’юс Пашке, Андреас Веллінгер, Карл Гайгер, Штефан Ляйє, Філіпп Раймунд і Адріан Тіттель. Айзенбіхлер повернеться до змагань на другому етапі Турне в Гарміш-Партенкірхені, де Німеччина планує виставити національну групу.

Нагадаємо, Айхенбіхлер – віцечемпіон Турне 2019 року. В колекції 33-річного німця також є 6 золотих медалей чемпіонатів світу.

Раніше повідомлялося про те, що Турне чотирьох трамплінів пропустить Каміль Стох.