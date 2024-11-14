Зірковий німецький стрибун повернеться на Кубок світу після річної перерви

Збірна Німеччини зі стрибків на лижах з трампліна оголосила свій склад на стартовий етап Кубку світу в норвезькому Ліллехаммері (22 – 24 листопада).

Про це повідомляє пресслужба Німецького лижного союзу.

До складу увійшли семеро спортсменів: Андреас Веллінгер, Карл Гайгер, П’юс Пашке, Маркус Айзенбіхлер, Філіпп Раймунд, Штефан Ляйє, Андреас Тіттель.

Окрім основної квоти у п’ять спортсменів Бундестім виборов ще одне місце на Континентальному кубку і одне – завдяки сріблу Тіттеля на юніорському чемпіонату світу 2024 року.

Зазначимо, що Айзенбіхлер повернеться на Кубок світу після пропуску всього минулого сезону, коли він не пробивався до основного складу команди. 33-річний німець є шестиразовим чемпіоном світу.

Раніше повідомлялося про те, що етап у Ліллехаммері пропустить Пьотр Жила.