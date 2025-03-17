Зірковий норвезький лижник оголосив про завершення кар’єри

Відомий норвезький лижник Пол Гульберг вирішив завершити кар’єру наприкінці поточного сезону у віці 34 років. Він попрощається зі спортом цього тижня на фіналі Кубку світу в Лахті (21 – 23 березня).

Про це повідомив сам спортсмен на своїй сторінці в Instagram.

Гульберг дебютував на Кубку світу в 2010 році. Сумарно здобув 13 перемог і 42 рази піднімався на подіум у особистих гонках. У 2023 році норвежець фінішував другим у загальному заліку Кубку світу та виграв дистанційний залік.

За кар’єру Гульберг завоював чотири золота та одне срібло на чемпіонатах світу, зокрема в 2023 році став чемпіоном світу в марафоні на 50 км класикою. Брав участь у Олімпіадах 2014, 2018 і 2022 років, на останній завоював срібло в естафеті.

У 2020 році Пол переміг у загальному заліку шведсько-норвезької лижного багатоденки Скі Тур.

Нагадаємо, вчора, 16 березня, свою прощальну гонку провів легендарний двоборець Ярл Магнус Ріібер.