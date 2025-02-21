Зірковий стрибун пропустить домашній ЧС-2025

Відомий норвезький стрибун на лижах з трампліна Халвор Егнер Гранеруд пропустить чемпіонат світу 2025 року з лижних видів спорту.

Про це повідомляє Skijumping.pl.

Він отримав травму зв’язок коліна під час тренування в Ліллехаммері в середу, 19 лютого. Гранеруду знадобиться операція, терміни відновлення 28-річного спортсмена не відомі.

Тренерський штаб збірної Норвегії визначиться з заміною Гранеруду за підсумками етапу Континентального кубку в американському Айрон Маунтін. Там команду представлятимуть Алвін Ле, Одд Харальд Свеннінгсен-Ф’єлд, Фредрік Віллумстад, Роберт Йоханссон, Адріан Тон Гундерсруд, Сіндре Ульвен Йоргенсен і Бендік Якобсен Хегглі.

Чемпіонат світу-2025 пройде з 26 лютого до 9 березня в Тронхеймі – місті, в якому мешкає Гранеруд.

Раніше повідомлялося про те, що чемпіонат світу пропустить Каміль Стох.