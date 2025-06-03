Бріньоне уникне операції на коліні

Зіркова італійська гірськолижниця Федеріка Бріньоне не робитиме операцію на лівому коліні через травму хрестоподібної зв’язки коліна.

Про це повідомляє NeveItalia.

На початку квітня Бріньоне зазнала важких травм під час гіганту на чемпіонаті Італії. Вона зламала плато гомілки та головки малогомілкової кістки лівої ноги. Згодом у неї виявили травму хрестоподібної зв’язки коліна.

Попри те, що Бріньоне удалося уникнути нової операції на коліні, вона не впевнена, чи зможе взяти участь у домашній Олімпіаді-2026.

"Фанатам хотілося б, щоби я сказала, що точно виступлю на Олімпіаді-2026, але я не знаю. Перш за все, я повинна повністю відновитися заради мого здоров’я. Важко сказати, коли я зможу повернутися на сніг. Я повернуся, коли добре почуватимуся, я не можу їздити на одній нозі", – заявила спортсменка.

Нагадаємо, минулий сезон вийшов тріумфальним для Бріньоне. Вона здобула 10 перемог на Кубку світу, вигравши загальний залік а також два Малих Кубки світу – в гіганті та швидкісному спуску.

На чемпіонаті сівту-2025 у Заальбаху 34-річна італійка завоювала золото в гіганті та срібло в супергіганті.