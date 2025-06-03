Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Бріньоне уникне операції на коліні

Олег Дідух — 3 червня 2025, 17:16
Бріньоне уникне операції на коліні
Федеріка Бріньоне
Getty Images

Зіркова італійська гірськолижниця Федеріка Бріньоне не робитиме операцію на лівому коліні через травму хрестоподібної зв’язки коліна.

Про це повідомляє NeveItalia.

На початку квітня Бріньоне зазнала важких травм під час гіганту на чемпіонаті Італії. Вона зламала плато гомілки та головки малогомілкової кістки лівої ноги. Згодом у неї виявили травму хрестоподібної зв’язки коліна.

Попри те, що Бріньоне удалося уникнути нової операції на коліні, вона не впевнена, чи зможе взяти участь у домашній Олімпіаді-2026.

"Фанатам хотілося б, щоби я сказала, що точно виступлю на Олімпіаді-2026, але я не знаю. Перш за все, я повинна повністю відновитися заради мого здоров’я. Важко сказати, коли я зможу повернутися на сніг. Я повернуся, коли добре почуватимуся, я не можу їздити на одній нозі", – заявила спортсменка.

Нагадаємо, минулий сезон вийшов тріумфальним для Бріньоне. Вона здобула 10 перемог на Кубку світу, вигравши загальний залік а також два Малих Кубки світу – в гіганті та швидкісному спуску.

На чемпіонаті сівту-2025 у Заальбаху 34-річна італійка завоювала золото в гіганті та срібло в супергіганті.

Олімпійські ігри 2026 травма Гірськолижний спорт Федеріка Бріньоне

Федеріка Бріньоне

Жахлива травма Бріньоне, невизначеність Йохауг. Дайджест новин лижного міжсезоння
Найкраща гірськолижниця минулого сезону отримала важку травму
Гірські лижі. Гут-Бехрамі виграла фінал в гіганті, Бріньоне забрала Кубок світу
Повернення королеви. Вонн вперше за 7 років піднялась на подіум на Кубку світу
Марусяк у погоні за топ-10 на щасливому для себе трампліні. Анонс лижного вікенду

Останні новини