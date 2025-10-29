Хорнгахер покине посаду тренера збірної Німеччини зі стрибків наприкінці сезону-2025/26

Головний тренер чоловічої збірної Німеччини зі стрибків на лижах з трампліна Штефан Хорнгахер покине свою посаду наприкінці Олімпійського сезону-2025/26.

Про це повідомляє Skispringen.com.

Про своє рішення Хорнгахер оголосив у середу, 29 жовтня, під час пресконференції в Нюрнберзі – майже за місяць до старту сезону.

"Вважаю, що про таке треба оголосити до початку сезону, щоби в розпал зими не з’являлися критичні запитання. Це також полегшить життя спортсменам. Для мене це певного роду завершення циклу. Моїм першим великим турніром (ще у якості спортсмена, – прим.) був чемпіонат світу 1991 року. Тепер коло замкнеться Олімпіадою-2026 у тому самому місці. Після цього сезону з мене досить. Принаймні, в ролі тренера збірної Німеччини", – заявив 56-річний австрійський фахівець.

Хорнгахер очолював збірну Німеччини з 2019 року. Під його керівництвом команда завоювала Кубок націй-2020 та командне золото домашнього чемпіонату світу 2021 року в Оберстдорфі. Карл Гайгер у 2020 році став чемпіоном світу з польотів на лижах.

Утім, у останні роки результати збірної Німеччини погіршилися, і Хорнгахер дедалі частіше ставав об’єктом критики. До роботи з німцями Хорнгахер у 2016 – 2019 роках очолював збірну Польщі.

Раніше підопічний Хорнгахера Філіпп Раймунд виграв Літнє Гран-Прі-2025.