Двоборство. Норвегія виграла мікст у Лахті

Норвезький дует Єнс Лурос Офтебро/Іда Марі Хаген виграв змішаний командний спринт на етапі Кубку світу в фінському Лахті. Вони на 18,8 секунди випередили господарів, команду Фінляндії – Ілкку Херолу та Мінью Корхонен.

Топ-3 з відставанням у 25,1 секунди замкнув німецький дует Йоханнес Ридцек/Наталі Амбрустер. Сумарно на старт вийшли 14 дуетів, Норвегія, Німеччина, Фінляндія, Австрія та США виставили по два дуети. Збірна України етап у Лахті пропускала.

Підсумкові результати:

Кубок світу з двоборства завершиться у неділю, 15 березня, у норвезькому Холменколлені. Напередодні особистий Гундерсен у Лахті виграв Єнс Лурос Офтебро. Йоханнес Лампартер достроково завоював Кубок світу.