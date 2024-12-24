Норвезькій лижниці діагностували мононуклеоз

Дворазова чемпіонка світу в естафеті, норвезька лижниця Тіріль Венг повідомила, що у неї виявили мононуклеоз.

Про це спортсменка сповістила виданню VG Sport.

"У мене діагностували мононуклеоз. На щастя, я не настільки хвора, тому сподіваюся, що все пройде швидко. Але я вірю в чудеса. Не відмовляюся від чемпіонату світу. Але збираюся прислухатися до свого лікаря та системи підтримки, яка мене оточує. Перш за все, мені потрібно одужати", – розповіла Венг.

Нагадаємо, 28-річна лижниця погано почувалася після етапу Кубку світу, що проходив у Ліллехаммері (Норвегія) з 6 по 8 грудня, і вирішила звернутись до лікарів, які і діагностували їй мононуклеоз.

Додамо, що чемпіонат світу в Тронгеймі (Норвегія) відбудеться з 27 лютого по 9 березня 2025 року.

З підсумками тижня Кубку світу зі стрибків з трампліна у німецькому Тітізеє-Нойштадт можна ознайомитись тут.