Зіркова норвезька лижниця пропустить чемпіонат світу

Відома норвезька лижниця Тіріль Венг, найімовірніше, пропустить домашній чемпіонат світу 2025 року в Тронхеймі.

Про це повідомляє NRK.

Наприкінці грудня у спортсменки діагностували мононуклеоз. Венг хворіє вже чотири тижні та досі не одужала.

Вона буде вимушена пропустити січневий чемпіонат Норвегії, який стане відбірковим турніром для потрапляння на чемпіонат світу. Оскільки Тіріль на національній першості не виступить, то шансів потрапити на мундіаль у Тронхейм у неї також немає.

Нагадаємо, норвежка невдало розпочала поточний сезон, жодного разу не піднявшись вище 20 місця на стартових етапах Кубку світу, після чого пропустила Тур де Скі. Тіріль Венг – володарка Великого кришталевого глобуса сезону-2022/23. Початок минулої зимової кампанії вона пропускала через хворобу.