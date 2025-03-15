Стрибки з трампліна. Веллінгер здобув другу перемогу в сезоні

Німецький стрибун Андреас Веллінгер виграв перший польотний турнір на етапі Кубку світу в норвезькому Вікерсунді. Для нього це друга перемога в поточному сезоні. Першу він здобув на старті зимової кампанії в фінській Руці.

Веллінгер на 8,3 бала випередив словенця Тімі Зайца. Топ-3 замкнув ще один представник Словенії, Анже Ланішек. Лідер загального заліку Кубку світу, австрієць Даніель Чофеніг, посів лише 14 місце.

Лідер збірної України Євген Марусяк припинив боротьбу вже у першій спробі, посівши 37 місце.

Підсумкові результати:

У неділю, 16 березня, норвезьке турне Raw Air завершиться ще одним польотним турніром у Вікерсунді. Кваліфікація розпочнеться о 16:05 за київським часом, основні змагання – о 17:35.