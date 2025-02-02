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Стрибки з трампліна. Марусяк – 25-й на Кубку світу в Віллінгені

Олег Дідух — 2 лютого 2025, 19:07
Стрибки з трампліна. Марусяк – 25-й на Кубку світу в Віллінгені
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Український стрибун Євген Марусяк фінішував на 25 місці у другому особистому старті на етапі Кубку світу в німецькому Віллінгені. Після першої спроби 24-річний українець зі стрибком на 139 метрів ішов 16-м, проте у другому раунді стрибнув лише на 131,5 метр і втратив 9 позицій.

Інший представник Україні, Віталій Калініченко, припинив боротьбу в першій спробі, показавши передостанній, 49-й результат.

Перемогу здобув лідер загального заліку Кубку світу Даніель Чофеніг, який на 5,4 бала випередив норвежця Йоханна Андре Форфанга. Топ-3 замкнув ще один представник Австрії, Ян Хьорль. Для Чофеніга це сьома перемога в поточному сезоні, яка дозволила йому збільшити свою перевагу над найближчими переслідувачами у загальному заліку.

Підсумкові результати:

Наступний етап Кубку світу відбудеться 7 – 9 лютого в американському Лейк Плесіді.

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Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна

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