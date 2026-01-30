Двоборство. Лампартер розпочав багатоденку в Зеєфельді з перемоги

Австрійський двоборець Йоханнес Лампартер виграв перший етап триденної багатоденки в Зеєфельді. У п'ятницю, 30 січня, спортсмени змагалися в масстарті на 10 км і стрибках на нормальному трампліні HS 109.

В масстарті Лампартер фінішував п'ятим, проте в стрибковій спробі лідер Кубку світу зумів прорватися до перемоги. Австрієць у підсумку випередив партнера по команді Штефана Реттенеггера та норвежця Андреаса Скоглунда.

Єдиний представник України, Дмитро Мазурчук, посів 52 місце та на цьому завершив боротьбу на багатоденці в Зеєфельді – в суботу та неділю змагання продовжуватимуть лише 50 кращих за підсумками сьогоднішнього старту.

Підсумкові результати:

У суботу, 31 січня, в Зеєфельді відбудеться компакт, початок стрибкової спроби – о 13:30 за київським часом.