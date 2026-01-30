Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Двоборство. Лампартер розпочав багатоденку в Зеєфельді з перемоги

Олег Дідух — 30 січня 2026, 17:34
Двоборство. Лампартер розпочав багатоденку в Зеєфельді з перемоги
Йоханнес Лампартер
Getty Images

Австрійський двоборець Йоханнес Лампартер виграв перший етап триденної багатоденки в Зеєфельді. У п'ятницю, 30 січня, спортсмени змагалися в масстарті на 10 км і стрибках на нормальному трампліні HS 109.

В масстарті Лампартер фінішував п'ятим, проте в стрибковій спробі лідер Кубку світу зумів прорватися до перемоги. Австрієць у підсумку випередив партнера по команді Штефана Реттенеггера та норвежця Андреаса Скоглунда.

Єдиний представник України, Дмитро Мазурчук, посів 52 місце та на цьому завершив боротьбу на багатоденці в Зеєфельді – в суботу та неділю змагання продовжуватимуть лише 50 кращих за підсумками сьогоднішнього старту.

Підсумкові результати:

У суботу, 31 січня, в Зеєфельді відбудеться компакт, початок стрибкової спроби – о 13:30 за київським часом.

Кубок світу з лижного двоборства Штефан Реттенеггер Йоханнес Лампартер

Кубок світу з лижного двоборства

Останні старти перед Олімпіадою-2026. Анонс лижного вікенду
Найкращий результат Марусяка в сезоні, перша перемога "нового Клебо". Підсумки лижного вікенду
Двоборство. Брати Офтебро оформили переможний дубль у Обергофі
Кортіна, Санкт-Моріц та інші. 10 легендарних трамплінів, які більше не приймають топових змагань
Двоборство. Єнс Лурос Офтебро здобув першу перемогу в сезоні

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік