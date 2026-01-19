Україна завоювала дві олімпійські ліцензії в стрибках з трампліна

Збірна України завоювала дві олімпійські ліцензії в стрибках на лижах з трампліна.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

Відбірковий період на Олімпіаду-2026 тривав із липня 2024 року та завершився у неділю, 18 січня, після того, як відбувся чоловічий етап Кубку світу в Саппоро. Враховувалися результати спортсменів на Кубку світу на Літньому Гран-Прі.

Основна частина учасників (45 квот у чоловіків і 47 у жінок) визначилась за олімпійським рейтингом. Ще шість місць (4 у чоловіків та 2 у жінок) надані тим збірним, яким не вистачає стрибунів для участі у чоловічому командному та міксті відповідно.

Євген Марусяк здобув ліцензію за першим критерієм. Він посів 52 місце в рейтингу, при цьому, перед ним опинилося чимало представників топових збірних, які можуть заявити на Олімпіаду менше людей, ніж кількість тих, хто пройшов відбір за рейтингом.

Віталій Калініченко здобув ліцензію за другим критерієм. Це дозволить збірній України виступити у парному командному турнірі (SuperTeam). У міксті збірна України не виступить, оскільки у жіночих стрибках Україна не виборола жодної ліцензії.

Напередодні Марусяк посів 25 місце на Кубку світу в Саппоро.