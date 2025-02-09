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Гірські лижі. Три українці фінішували у швидкісному спуску, золото фон Алльмена

Олег Дідух — 9 лютого 2025, 15:09
Гірські лижі. Три українці фінішували у швидкісному спуску, золото фон Алльмена
Франьо Фон Алльмен
Getty Images

Швейцарський гірськолижник Франьо фон Алльмен завоював золото чемпіонату світу 2025 року в австрійському Заальбах-Хінтерглеммі у швидкісному спуску. Для нього це перша медаль на дебютному чемпіонаті світу.

Срібло завоював господар змагань, австрієць Вінсент Кріхмайр, який у п’ятницю, 7 лютого, в супергіганті став четвертим. Топ-3 замкнув ще один представник Швейцарії, Алексіс Монне. Для нього, як і для фон Алльмена, це дебютний мундіаль у кар’єрі.

Ще один швейцарець, Марко Одерматт, захистити свій чемпіонський титул не зумів – п’яте місце.

Україну в цій гонці представляли чотири спортсмени. Іван Ковбаснюк зійшов із дистанції, а Тарас Філяк, Роман Цибеленко і Максим Марійчин посіли 47, 49 і 50 місця із 50 спортсменів, які дісталися фінішу.

Підсумкові результати:

Вчора у жіночому швидкісному спуску золото завоювала Брізі Джонсон.

Вінсент Кріхмайр Франьо Фон Алльмен Чемпіонат світу з гірських лиж

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